Ilse Paulis meteen succesvol met nieuwe roeipartner

Ilse Paulis (r) en Marieke Keijser met hun zilveren plak (foto: ANP/Martin Divisek)

ROEIEN - Ilse Paulis uit Dalen heeft tijden het EK roeien in in het Tsjechische Racice zilver gewonnen in de lichte dubbeltwee.

Paulis roeide met Marieke Keijser. De twee zaten voor het eerst bij elkaar in de boot op een internationaal toernooi. Dankzij een felle eindsprint rukte het duo in de laatste 500 meter op van de vierde naar de tweede plaats.



Paulis werd vorig jaar Olympisch kampioene in de lichte dubbeltwee, samen met Maaike Head. Head stopte een aantal maanden geleden met roeien, waarna Paulis in Keijser een nieuwe partner vond. De 20-jarige Keijser geldt als een aanstormend roeitalent.



Het goud in de lichte dubbeltwee ging naar de Poolse roeisters Weronika Deresz en Martyna Mikolajczak. Het brons was voor de Britsen Katherine Copeland en Emily Craig.