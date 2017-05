Jan Kruis-tentoonstelling in Stripmuseum mogelijk ten einde

MANTINGE/GRONINGEN - De Jan Kruis-tentoonstelling in het Nederlands Stripmuseum moet mogelijk weer ingepakt worden. De expositie met werk van de Mantinger striptekenaar is pas een aantal weken open.

Het Stripmuseum in Groningen laat aan Dagblad van het Noorden weten dat de verhuurder, beheermaatschappij Libéma, de huur heeft opgezegd. De verhuurder wil al langere tijd dat het Stripmuseum vertrekt, omdat het pand voor meer geld verhuurd kan worden aan commerciële bedrijven. De kantonrechter moet nu beslissen of het museum er zomaar uitgezet mag worden.De expositie in het Nederlands Stripmuseum is een eerbetoon aan Kruis, die op 19 januari op 83-jarige leeftijd overleed. De initiatiefnemers en tevens beste vrienden van de Drentse striptekenaar zijn maandenlang met de voorbereidingen bezig geweest. De planning was dat het werk van Jan Kruis tot 3 september te zien zou zijn in het museum.