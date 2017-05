Hoofdklasse ver weg voor Nieuw Buinen na nederlaag

VOETBAL - Nieuw Buinen is met een nederlaag van start gegaan in de finalepoule van de nacompetitie voor een plek in de hoofdklasse. Op eigen veld werd verloren van FC Boshuizen: 0-1.

Nieuw Buinen had voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Boshuizen de strijd om de kilometers wél gewonnen. De Drentse ploeg bereikte de finalepoule dankzij twee afzeggingen. Nadat eerst Gestel zich al had teruggetrokken uit de poule van Nieuw Buinen, besloot ook Schaesberg om niet te beginnen aan de reis vanuit Limburg naar Drenthe.Nieuw Buinen had tegen FC Boshuizen aanvankelijk het beste van het spel. De thuisclub dwong verschillende kansen af, maar het ontbrak aan scherpte in de afwerking. De 0-0 ruststand was een redelijke afspiegeling van de krachtsverhoudingen, aangezien FC Boshuizen gedurende de eerste helft beter in de wedstrijd kwam.Twee minuten na rust openden de gasten de score. Mehmet Güngör had succes met een van richting veranderd schot, waardoor keeper Robert Smit kansloos was. De 0-1 was het breekpunt in de wedstrijd. Nieuw Buinen wist zich niet meer terug te knokken, terwijl FC Boshuizen kansen kreeg op meer succes. Onder meer de lat en de doelman voorkwamen de 0-2.Nieuw Buinen neemt het donderdag op tegen vv Goes. Trainer Geert Oosterloo staat overigens voor een lastige klus om op die werkdag een fatsoenlijk elftal op de been te krijgen. De reis naar Goes duurt, per bus, een kleine vier uur.