100.000 kilo melk voor Dina uit Nieuw-Buinen

De familie Van der Aa met hun prijswinnede Dina (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

NIEUW-BUINEN - Groot feest bij de familie Van der Aa uit Nieuw-Buinen. Niet alleen is dochter Rian jarig, ook koe Dina wordt in het zonnetje gezet.

Ze heeft 100.000 kilogram melk gegeven en dat is best uniek.



Voor de familie Van der Aa is het de eerste koe die het magische getal bereikt en dat is extra reden voor een feestje.



Verrassing

Eigenaar Benno van der Aa is zo trots als een pauw op zijn Dina. Dat er een feestje was voor haar, dat was echter een verrassing. "We hadden een feestje georganiseerd voor onze dochter en daar wou ik deze koe laten zien voor onze familieleden en dat er nu zoveel mensen komen voor dit feestje had ik niet verwacht", vertelt Van der Aa. Terwijl hij de verjaardag van zijn dochter vierde, werden er op stal druk voorbereidingen getroffen.



Bijzonder

Het is best uniek dat een koe 100.000 kilo melk geeft. Toch komt het steeds vaker voor volgens CRV veestapeladviseur Tiemen Korvemaker. "In Nederland gebeurt het wekelijks wel een paar keer. Sinds dat het ontstaan is, de melkcontrole, is dit denk ik al ruim 37.000 keer gebeurd." Toch blijft het bijzonder, want de meeste koeien halen het niet.



Voor de familie Van der Aa is er nog een heuglijk feitje: over anderhalf jaar tikt - mits alles goed gaat - een tweede koe de 100.000 kilo-grens aan. "Als die de productie netjes volhoudt, dan gaat die het ook halen", aldus Van der Aa.

