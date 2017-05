Soppe klimt naar tweede plek in Europees Kampioenschap Moto3

Walid Soppe toont de beker (foto facebook Walid Soppe) Walid Soppe (foto: www.walidsoppe13.com)

MOTROSPORT - Walid Soppe heeft een prima weekend achter de rug in de ADAC Northern Europe Cup Moto3. Op het circuit van Donington Park eindigde hij vanmiddag op de tweede plek, nadat hij gisteren in de eerste race al als derde finishte. De zege ging naar zijn teamgenoot Tim Georgi. De Duitser verstevigde daarmee zijn leiding in het algemeen klassement.





De volgende race in dit kampioenschap is 30 juni op de Sachsenring in Duitsland.



- Soppe ook tweede in tweede race Oschersleben In dat klassement klom Soppe dit weekend van plek vier naar plek 2. De Coevordenaar heeft na 5 van de 11 races 76 punten vergaard. Dat zijn er 24 minder dan Georgi. Op de derde plaats staat Kevin Orgis (Duitsland) met 73 punten, gevolgd door Jan-Ole Jähnig met 67 punten.De volgende race in dit kampioenschap is 30 juni op de Sachsenring in Duitsland.

