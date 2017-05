Drentse ploegleider Dumoulin: Ik stond te juichen in de woonkamer

Tom Dumoulin beseft dat hij de Giro heeft gewonnen (foto: ANP/Bas Czerwinski)

WIELRENNEN - De historische eindzege van Tom Dumoulin in de Giro d'Italia heeft ook een Drents tintje. De 26-jarige Limburger werkt bij Team Sunweb samen met ploegleider Adriaan Helmantel uit Assen.

Vanuit zijn huis leefde de oud-renner (36) intens mee met Dumoulin. De kopman maakte in de afsluitende tijdrit over 29,3 kilometer het verschil met concurrenten Nairo Quintana, Vincenzo Nibali en Thibaut Pinot uiteindelijk ruimschoots goed. Dumoulin is de eerste Nederlander die de Ronde van Italië op zijn naam schrijft.



Nooit meegemaakt

"Dit is heel bijzonder. Ik had in mijn hele leven nog nooit meegemaakt dat een Nederlander een grote ronde wint", beseft Helmantel. De ploegleider was eerder deze Giro naar Italië afgereisd, maar de ontknoping van de prestigieuze koers volgde hij thuis. "Ik stond te juichen in de woonkamer. Het was wel lastig wat ik met mijn emotie moest doen."



Moeilijk te bevatten

Helmantel had tijdens de individuele tijdrit veel vertrouwen in Dumoulin. "Bij het eerste tussenpunt dacht ik al dat het goed ging komen. De RAI kwam nog wel een keer een foutieve tijdwaarneming, maar uiteindelijk won Tom ruim. Het is nog moeilijk te bevatten dat we als ploeg de winnaar van de Giro in de gelederen hebben. In de Vuelta was hij al dichtbij, maar nu is het daadwerkelijk gelukt."



Extra mooi

Volgens Helmantel was Dumoulin eigenlijk niet naar de Giro gegaan om de macht in het klassement te grijpen. "Op sommige punten waren wij nog niet klaar om een grote ronde te winnen, maar Tom doet het dus wel. Dat maakt het extra mooi. Tom kan in de komende jaren uitgroeien tot één van de allerbeste wielrenners. Het staat voor mij vast dat hij nog veel meer gaat winnen."



Helmantel verwacht niet dat Dumoulin, ondanks zijn historische prestatie, uitbundig in het zonnetje zal worden gezet. "Het wielrennen gaat altijd weer door. Het is niet zo dat we nu een huldiging op de Coolsingel gaan krijgen", verwijst Helmantel naar de festiviteiten na de landstitel van Feyenoord. "Wellicht volgt op het Vrijthof nog wel een feest."