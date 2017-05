Uitslagen nacompetitie zondagvoetbal

Alle uitslagen in de nacompetitie van het zondagvoetbal

VOETBAL - Het zijn de laatste loodjes van het seizoen 2016/2017, de cruciale wedstrijden in de strijd om promotie of tegen degradatie. Vandaag kwamen elf Drentse clubs in actie in de nacompetitie. Hieronder alle uitslagen van die duels.

Voor een plek in de hoofdklasse

Nieuw Buinen - FC Boshuizen 0-1



programma:

donderdag: vv Goes - Nieuw Buinen

maandag: Boshuizen - Goes

(winnaar van de finalepoule speelt volgend jaar in de hoofdklasse)



Voor een plek in de 1e klasse

Rolder Boys - Noordster 4-1

Roden - LAC Frisia 1-3

(volgende week maandag de returns)



Winnaars naar de 1e klasse. Verliezers krijgen op 11 juni nog een extra kans op promotie. Dat duel wordt op neutraal terrein gespeeld.



Voor een plek naar de 2e klasse

Zuidwolde - ASVB 3-1

Forward - Dalen 1-0

Lemmer - Heerde 1-3

ZNC - Stadskanaal 1-1

Velocitas - Dedemsvaart (Velocitas stopt met zondagvoetbal en trok zich dus terug)

(volgende week maandag de returns. Winnaars spelen volgend jaar in de 2e klasse)





Voor een plek in de 3e klasse

Mildam - Oldeboorn 3-0

HOC - Musselkanaal 2-3

Kwiek - Portoso 3-1

Warga - Surhuisterveen 4-0

Thor - Nieuw Roden 3-3

Wijster - Steenwijk 2-2

Bellingwolde - OVC'21 1-0

(volgende week maandag de returns. Winnaars spelen volgend jaar in de derde klasse)





Voor een plek in de 4e klasse

Vilsteren - Balkbrug 0-4

BNC - Sint Jacob 2-3

Zwartemeerse Boys - Zandhuizen 3-1

SVMH - Aengwirden 3-0

Pekelder Boys - Bareveld 2-0

Houtigehage - Bedum 1-3

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden