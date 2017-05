Gewonde bij motorongeluk in Erica

Een motorrijdster raakte gewond in Erica (foto: Persbureau Meter)

ERICA - Vanmiddag kort na vijf uur is een motorrijdster gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeluk op Verlengde Vaart Noordzijde in Erica.

De vrouw uit Pesse, die samen met een aantal andere motorrijders richting Nieuw-Amsterdam reed, is ter hoogte van de Gentiaan gevallen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk.



Het slachtoffer is naar het Scheper ziekenhuis in Emmen overgebracht. Het is onduidelijk welke verwondingen ze heeft opgelopen.