Roy Stroeve zwaait af: een superprof die verliefd was op het spelletje

VOETBAL - Geen Heintje Davids-taferelen voor Roy Stroeve, al zou hij het fysiek gezien nog jaren kunnen volhouden. Het zit er echt op. Gistermiddag nam de inmiddels 40-jarige oud-speler van FC Emmen, ADO Den Haag, Sparta en Heracles Almelo afscheid als voetballer. Hij deed dat in een wedstrijd met oud-teamgenoten tegen zijn huidige team, DZOH 1.

Stroeve sloot zijn loopbaan in stijl af. Met een 6-2 overwinning en met twee treffers, want scoren deed Stroeve altijd en overal. In totaal maakte hij 115 goals in meer dan 300 wedstrijden in het betaalde voetbal en ook bij de amateurs, achtereenvolgens bij HHC, Staphorst en DZOH prikte hij er meer dan 100 in. En dat in zeven seizoenen.Het publiek zag in de afscheidswedstrijd spelers waarmee Stroeve door de jaren heen samenspeelde. Tommie van der Leegte, Rik Platvoet, Marc Hegeman, Gerard Cocks, Rob Doornbos, Rene Grummel en Berry Hoogeveen maakten voor deze speciale wedstrijd hun opwachting. De coaching was in handen van twee ex-trainers van Stroeve: Gerry Hamstra (FC Emmen) en Lex Schoenmaker (ADO Den Haag).Onder die laatste trainer beleefde Stroeve zijn beste jaren. Hij werd met ADO Den Haag kampioen van de eerste divisie en speelde vervolgens drie jaar in de eredivisie. Met name onder Schoenmaker was Stroeve een vaste waarde. "Ik vond het een uitstekende speler voor ons", kijkt Schoenmaker op die periode terug. "Roy is niet alleen een aimabel persoon. Hij was ook een superprof, die verliefd was en is op het spelletje. Ik ken hem als speler die er altijd stond én altijd met veel plezier. Ook tijdens de trainingen. Nadat ik vertrok als trainer bij ADO Den Haag raakte Roy zijn plek in de hoofdmacht kwijt, al heb ik dat in die tijd niet echt begrepen. Voor wat hij betekent heeft voor ADO Den Haag, maar ook voor mezelf, wilde ik graag bij zijn afscheid zijn."Stroeve had een sterke band met Schoenmaker. "Ik kwam van Heracles Almelo, waar we in Gertjan Verbeek natuurlijk een hele harde trainer hadden. Iemand die ook zeer veel met het lichaam en voeding bezig was. In Lex Schoenmaker trof ik een trainer die vooral op tactisch gebied veel invloed had. Dat ik na zijn vertrek mijn basisplaats kwijtraakte.. dat kan gebeuren. Dat is voetbal. Zo gaat het nu eenmaal. Een trainer kan je nu eenmaal maken of breken. Schoenmaker gaf me vertrouwen, waardoor ik ook beter ging spelen."Of Stroeve, met drie jaar eredivisievoetbal, het maximale uit zijn loopbaan heeft gehaald is natuurlijk de grote vraag, al is Stroeve zelf daarover heel duidelijk. "Ik denk van wel. Ik heb in ieder geval altijd het maximale gegeven. Natuurlijk weet ik niet of ik bij een subtopper in de eredivisie, die veel op de helft van een tegenstander speelt, beter tot mijn recht was gekomen. Maar 'als' telt niet. Ik kijk bovendien niet zo graag terug. Ik ben gewoon dik tevreden over mijn loopbaan."Na zijn betaald voetballoopbaan strijkt Stroeve neer bij HHC in Hardenberg in de Topklasse, om vervolgens via Staphorst zijn carriere definitief af te sluiten met zijn vriend Berry Hoogeveen bij DZOH. Vooral op mentaal gebied was de stap van de profs naar de amateurs lastig. "Je denkt als een prof en wilt dat je ploeggenoten dat ook doen." Martin Drent, zijn laatste trainer, merkte dat ook aan de aanvaller. "Hij maakte het zichzelf daardoor ook best moeilijk. Hij wilde winnen, waar hij af en toe eens zou moeten relativeren. Maar goed, dat zit nu eenmaal niet in Roy. Het is een winnaar. Ik had hem dolgraag behouden als assistent-trainer, maar dat wil hij niet.Afscheid nemen van DZOH doet Stroeve overigens niet. Hij is trainer en leider van zoontje Levi, die ook bij de club uit Emmen speelt. "Daarnaast ben ik fysiotherapeut natuurlijk. Of ik trainer wil worden? Dat weet ik nog niet. Ik wil in ieder geval weten of het iets voor me is. Daarom ga ik de cursus ook wel volgen. Het liefst begin ik direct na de zomer."