ACV haalt oud-prof Marco van der Heide

VOETBAL - ACV heeft zich voor het komend seizoen versterkt met Marco van der Heide. De 28-jarige aanvallende middenvelder speelde het afgelopen seizoen bij Oranje Nassua.

Van der Heide begon met voetballen bij Drachtster Boys, waarna hij in de jeugdopleiding van SC Heerenveen kwam. In 2009 maakte hij de overstap naar Flevo Boys. Bij die club werd hij gescout door SC Cambuur, waar Van der Heide in 2011 een contract tekende en een twintigtal wedstrijden in de Jupiler League speelde.In december 2013 moest Van der Heide noodgedwongen afscheid nemen van het betaalde voetbal als gevolg van een ongelukkige botsing in de wedstrijd tegen FC Dordrecht, waarbij hij zwaar aan het hoofd werd geraakt. Hij ondervond lange tijd last van hoofdpijn en kon daardoor als voetballer niet goed functioneren.Inmiddels speelt de herstelde Marco, nadat hij eerst opnieuw voor Drachtster Boys uitkwam, alweer twee seizoenen bij Oranje Nassau.