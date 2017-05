Rondhangende jongeren maken leegstaande panden Gieten onveilig

Eén van de leegstaande panden waar de jongeren hangen (foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe)

GIETEN - In leegstaande panden in het centrum van Gieten zouden jongeren regelmatig rondhangen en zelfs vuurtjes stoken. Dat blijkt uit vragen die Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze stelt aan het college.

De panden staan al jaren leeg en zijn aan het verpauperen, zo meldt de politieke partij. Omdat de panden in handen zijn van particuliere eigenaren, kan de gemeente er weinig tegen doen. Nu komen er van verschillende buurtbewoners geluiden over fikkie stokende jongeren die in de panden rondhangen.



De partij maakt zich ernstig zorgen over de brandveiligheid en wil van het college weten wat de gemeente kan doen om er voor te zorgen dat de jongeren niet meer in de leegstaande panden rondhangen.