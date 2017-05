Roden-talent naar Be Quick 1887

VOETBAL - vv Roden raakt één van haar grootste talenten kwijt. Aanvaller Robin van der Tuin verkast deze zomer naar Be Quick 1887, de 3e divisionist uit Haren.

