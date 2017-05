Bewoners flat Assen geëvacueerd na brand in bouwketen

De brand was in twee bouwketen (foto: Persbureau Meter) Burgemeester Out sprak met bewoners (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Aan de Dotterbloemstraat in Assen zijn vannacht twee bouwketen uitgebrand. De keten stonden bij een flatgebouw, dat gerenoveerd wordt.

Ook het doek dat bij de steiger hangt vatte vlam. Daarop werd besloten om de bewoners van de flat te evacueren. Burgemeester Marco Out kwam naar de Dotterbloemstraat om met de bewoners te praten. Een deel van de bewoners mocht later weer terug naar hun woning.



Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.