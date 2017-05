Grote brand bij recyclingbedrijf in Meppel

De brand brak rond zes uut uit (foto: Persbureau Meter) Brand aan de Setheweg in Meppel (foto: Persbureau Meter) Flinke rookontwikkeling bij de brand in Meppel (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - In Meppel woedt een grote brand in een recyclingbedrijf aan de Setheweg.

De brand brak rond zes uur uit, meldt de brandweer. Of er gewonden zijn gevallen en hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.



Later meer.