Uitslaande brand bij recyclingbedrijf in Meppel [update]

MEPPEL - In Meppel woedt een grote brand in een recyclingbedrijf aan de Setheweg. Het gaat om Kok Meppel.

De brand brak volgens de brandweer rond zes uur uit. "Het is een grote, uitslaande brand", laat Tessa Kluter van de Veiligheidsregio Drenthe weten.In het pand bevindt zich bedrijfsafval als gips en hout. "Omdat de brandhaard moeilijk te bereiken is, gaan we het pand slopen om er beter bij te kunnen", zegt Kluter. "Mogelijk laait het vuur dan wel weer wat op."De brandweer is met zeven korpsen bij het bedrijf om het vuur te bestrijden. In het gebouw waren geen mensen toen de brand uitbrak. Er zijn dan ook geen gewonden gevallen. Ook zijn er geen schadelijke stoffen vrijgekomen, zo blijkt uit metingen.Omdat de wind in de richting van enkele woonwijken in Meppel staat, heeft de Veiligheidsregio Drenthe een NL Alert verstuurd. Meppelers worden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatiesystemen uit te schakelen.Voor vragen over de brand verwijst de Veiligheidsregio omwonenden naar de gemeente.Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.