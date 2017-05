Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien

Forse onweersbuien verwacht (foto: ANP/Johan Bos)

ASSEN - Het KNMI heeft voor heel Nederland code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien met windstoten, hagel en regen.

Vanochtend trekken de buien eerst over het zuidwesten van het land, lokaal met windstoten tot 70 kilometer per uur en kans op hagel en veel neerslag in korte tijd, waarschuwt het KNMI.



Vanaf de middag breiden de onweersbuien zich uit over de rest van Nederland. Er kunnen forse onweersbuien tussenzitten met regen, hagel en mogelijk zware windstoten. De buien trekken komende nacht weg richting Duitsland.