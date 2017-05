Wethouders willen snelrecht bij bedreigingen

DEN HAAG/EMMEN - Er moet snelrecht plaatsvinden als er sprake is van bedreigingen aan het adres van lokale politici. Daarvoor pleit de Wethoudersvereniging, die in De Telegraaf van vandaag het kabinet oproept dat te onderzoeken.

Aanleiding is het nieuws dat vrijdag naar buiten kwam over wethouder Bouke Arends. Die moest in maart drie weken onderduiken vanwege dreiging naar aanleiding van de sluiting van het clubhuis van No Surrender in januari. Hij was als locoburgemeester verantwoordelijk voor die sluiting.Door snelrecht in te zetten, willen de wethouders een einde maken aan de agressie die lokale bestuurders soms ondervinden en die maar zelden wordt bestraft. Daarnaast worden de slachtoffers opgeroepen vaker aangifte te doen.Volgens Jeroen van Gool, plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging, staat de publieke besluitvorming "door dit soort bedreigingen onder druk en dat raakt ons allemaal."In het geval van Arends zal, zoals het nu lijkt, overigens niemand worden berecht. Na drie weken kreeg hij van het Openbaar Ministerie de boodschap dat de dreiging weg was. Het onderzoek is afgerond en het OM heeft laten weten dat niemand is opgepakt.