Opgelicht via internet? Je kunt fluiten naar je geld

Veel mensen werden opgelicht via Marktplaats (foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen)

ASSEN - Mensen die slachtoffer worden van online oplichting, kunnen bijna altijd fluiten naar hun centen. Uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS blijkt dat negen op de tien gedupeerden hun geld definitief kwijtraakten.

Zo'n 4.500 mensen deelden hun ervaringen middels een enquête. Van hen zeiden 1.700 als koper gedupeerd te zijn. Ook tientallen Drenten hebben de vragenlijst ingevuld.



Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren vorig jaar ongeveer een half miljoen mensen het slachtoffer van online oplichting. De meeste oplichting werd gepleegd bij de aanschaf van computers en software, tickets en kleding.



Te goedkoop

"Het was te mooi om waar te zijn", zegt iemand uit Meppel die voor ruim honderd euro is opgelicht via Marktplaats. "Misschien was het product wel te goedkoop." "Achteraf kwam ik erachter dat er tientallen andere slachtoffers waren", zeggen anderen.



Er zitten grote verschillen in de bedragen waarvoor mensen zijn opgelicht. In sommige gevallen gaat het om ongeveer tien euro, maar de bedragen lopen op tot honderden en soms meer dan duizend euro. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om meer dan honderd euro.



Niet tevreden over politie

Het grootste deel van de gedupeerden heeft aangifte gedaan, maar over de werkwijze van de politie is men allerminst tevreden. Minder dan een op de tien mensen die aangifte heeft gedaan, vindt dat de zaak goed is afgehandeld.



Ook wanneer meerdere gegevens van een oplichter bekend zijn, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, onderneemt de politie niet meteen actie. Veel gedupeerden krijgen te horen dat meerdere aangiftes nodig zijn of dat het bedrag te laag is om de zaak op te pakken.



1.700 bankrekeningen geblokkeerd

Volgens de politie klopt het dat lang niet alle aangiften leiden tot onderzoek en dat er pas een onderzoek wordt gestart als er meerdere aangiften tegen een persoon of bedrijf binnenkomen. In 2016 leidde één op de vijf aangiften van een internetfraudegeval tot een strafrechtelijk onderzoek, werden er 346 onderzoeken gedaan en vijfhonderd verdachten geïdentificeerd. In totaal werden er 1.700 bankrekeningen geblokkeerd.



Ook wijst de politie erop dat niet alles wat als oplichting ervaren wordt, in juridische zin ook echt oplichting is. Als iemand onder zijn eigen naam en gegevens een product verkoopt, maar dat niet levert of een ander product verstuurt, is het geen oplichting, maar is het een verkoper die in gebreke is gebleven. Gedupeerden kunnen dan wel een civielrechtelijke procedure beginnen, maar geen aangifte doen.



Onderzoek

Via de websites van de regionale omroepen is de afgelopen weken een oproep gedaan om ervaringen te delen over online oplichting. Daaraan namen ongeveer 4500 mensen deel, van wie 1700 zeiden als koper gedupeerd te zijn.