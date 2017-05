Zomerhit 'Liever te dik in de kist' bekroond met goud

EMMEN/HOOGEVEEN - Zangers René Karst uit Hoogeveen en Stef Ekkel uit Kampen hebben gisteren tijdens het Muziekfeest op het Plein in Emmen een gouden plaat gekregen voor het nummer 'Liever te dik in de kist'.

Het nummer was dé zomerhit van 2016. Het idee van het lied ontstond tijdens een muziekreis in Turkije."Op deze muziekreis kwamen Stef en ik elkaar tegen. Het was heel gezellig. We vonden elkaar in de lobby, 's nachts om drie uur. Toen hebben we de gitaar er even bijgepakt. En Stef kwam met de uitspraak: liever te dik in de kist dan een feestje gemist. Toen dacht ik: daar moeten we een liedje van maken", vertelde Karst eerder in het Radio Drenthe-programma Anouk in de Middag.De hit is inmiddels meer dan 5,5 miljoen keer bekeken op YouTube.In december won het duo de prijs voor de grootste Nederlandstalige hit van 2016. In dezelfde maand wonnen ze tevens een publieksprijs en juryprijs tijdens de Party Awards 2016.