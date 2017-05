'Blussen brand Meppel duurt nog hele dag'

MEPPEL - De Veiligheidsregio Drenthe verwacht dat de bluswerkzaamheden bij recyclingbedrijf Kok Meppel aan de Setheweg in Meppel nog de hele dag duren.

De brandweer, die met zeven korpsen is uitgerukt, sloopt het bedrijfspand om beter bij de brandhaard te kunnen.De brand brak rond zes uur vanochtend uit. Al snel meldde de brandweer dat het om een grote uitslaande brand ging.De Veiligheidsregio Drenthe verstuurde vanochtend vroeg een NL Alert voor omwonenden, omdat de rook precies over de stad trekt. Meppelers werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.Inmiddels is het NL Alert ingetrokken, maar de brandweer adviseert mensen, die last van de rook hebben, ramen en deuren te sluiten. Er zijn geen schadelijk stoffen vrijgekomen.