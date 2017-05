Stelling: Bij Marktplaats neem ik het risico van oplichting op de koop toe

ASSEN - Slachtoffers van internetoplichting zijn hun geld vaak definitief kwijt. Uit onderzoek van de regionale omroepen en NOS blijkt dat negen op de tien gedupeerden naar hun centen kunnen fluiten.

Ongeveer 4.500 mensen deelden hun ervaringen middels een enquête. Van hen zeiden 1.700 als koper gedupeerd te zijn. Ook tientallen Drenten hebben de vragenlijst ingevuld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren vorig jaar ongeveer een half miljoen mensen het slachtoffer van online oplichting. De meeste oplichting werd gepleegd bij de aanschaf van computers en software, tickets en kleding."Het was te mooi om waar te zijn", zegt iemand uit Meppel die voor ruim honderd euro is opgelicht via Marktplaats. "Misschien was het product wel te goedkoop." "Achteraf kwam ik erachter dat er tientallen andere slachtoffers waren", zeggen anderen.Wat vindt u? Calculeert u het risico van oplichting in? Of bent u extra voorzichtig, voordat u een online aankoop doet?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Vrijdag ging de stelling over het feit dat incassobureaus brieven gaat sturen die vriendelijker van toon zijn. Op de stelling 'Lieve brieven van incassobureaus verzachten de pijn niet' reageerden 935 mensen. Ruim 74 procent is het eens met de stelling.