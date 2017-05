Meppel gelast eerste dag Avondvierdaagse af vanwege code geel

ASSEN - De organisatie van de Avondvierdaagse in Meppel volgt het advies van De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) op om de eerste dag van de Avondvierdaagse af te gelasten. Het KNMI verwacht noodweer en heeft de code geel afgegeven voor vanavond.

"Wij adviseren lokale organisaties geen enkel risico te nemen", stelt een woordvoerder van de KWBN op NU.nl . De organisatie van de Avondvierdaagse in Meppel geeft dus gehoor aan dat advies.De meeste Drentse organisaties laten weten dat hun tochten vooralsnog gewoon doorgaan. Later vanmiddag wordt op de meeste plekken een definitief besluit genomen.Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag ontstaan rond halverwege de middag lokaal enkele plensbuien. "Als de avondvierdaagse begint, bevinden zich waarschijnlijk vooral in het zuiden van Drenthe enkele lokale onweersbuien, die actief kunnen zijn. Het noorden van Drenthe is dan nog vrijwel droog. Ik zeg met nadruk lokaal, want op veel plaatsen blijft het nog droog.""Halverwege de avond trekken de buien naar het noorden en laat op de avond en middernacht volgen er meer regen- en onweersbuien en daalt de temperatuur naar 18 graden", zegt Van der Zwaag. Hij adviseert de organisaties rond 17.00 uur zowel radarbeelden in de gaten te houden als de lucht. "De lucht verklapt veel. De buien trekken bovendien erg langzaam over, zodat je ze in de avond kan zien aankomen of niet. Er zijn veel plaatsen waar het droog blijft"- Dwingeloo (voor 17.00 uur definitief besluit)- Eelde-Paterswolde (niet bekend)- Emmen (voor 17.00 uur definitief besluit)- Klazienaveen (voor 17.00 uur definitief besluit)- Meppel (afgelast)Heeft u een afmelding in verband met het slechte weer? Geef het door via redactie@rtvdrenthe.nl.