Gedupeerde internetoplichting: Je voelt je bescheten

Pim Zaalberg uit Anloo (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

ANLOO - Pim Zaalberg uit Anloo werd vorig jaar opgelicht op het internet. Hij kocht een e-reader via Marktplaats, maar kreeg het apparaat nooit geleverd.

"Een half uur nadat ik het geld had overgemaakt, kreeg ik een mail van Marktplaats dat het waarschijnlijk om een frauduleus figuur ging. Nou, dan zit je", zegt Zaalberg.



Boekenverslinder

De vrouw van Pim Zaalberg is een echte boekenverslinder. Als haar e-reader vlak voor de vakantie kuren begint te vertonen, probeert Zaalberg snel een nieuwe te kopen op Marktplaats. Hij vindt een mooi exemplaar voor 110 euro. "Ik heb gevraagd naar het adres en bankrekeningnummer van de verkoper en dat kreeg ik. Vervolgens heb ik het geld overgemaakt, maar ik heb geen e-reader gekregen. Je voelt je bescheten."



Aangifte

Zaalberg doet aangifte van de oplichting, maar dat levert niks op. "Ik vind dat raar, want als je toch IBAN-nummer van iemand hebt, dan is toch zo te achterhalen van wie het is?"



De politie laat weten dat ze pas in actie onderneemt als er meerdere aangiftes tegen iemand worden gedaan. In 2016 leidde zo één op de vijf aangiftes van internetfraude tot een strafrechtelijk onderzoek.



Nog steeds op Marktplaats

Ondanks de oplichting maakt Zaalberg nog steeds gebruik van de website Marktplaats. "Ik bouw wel wat meer veiligheidskleppen in. Geen grote bedragen meer en als een verkoper te ver weg woont, laat ik het een vriend ophalen die daar in de buurt woont."

Door: Jeroen Willems Correctie melden