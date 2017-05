Winkelcentrum Nobellaan Assen krijgt bankjes en meer groen

Wethouder Smit en vastgoedbaas Ploegmakers werken zich in het zweet (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak) Vanochtend werd het startschot voor de vernieuwing gegeven (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak) Er komt onder meer een nieuw parkeerterrein (foto: RTV Drenthe/Margrier Benak) Zo moet de binnenplaats van het winkelcentrum eruit gaan zien (afbeelding: gemeente Assen) De parkeerplaatsen rond het winkelcentrum worden vernieuwd en krijgen meer groen (afbeelding: gemeente Assen)

ASSEN - Wat onwennig liggen de Asser wethouder Albert Smit en vastgoedbaas Henk Ploegmakers op de knieën om wat klinkers in het strakke zand te leggen. Na een koppeltje stenen is het dan ook alweer snel klaar met de officiële start van de herinrichting rond winkelcentrum Nobellaan.

Voor 800.000 euro worden het parkeerterrein, de looppaden en het binnenterrein van het winkelcentrum in Assen de komende maanden vernieuwd.



De gemeente investeert 500.000 euro in de herinrichting. Daarbij wordt ook het riool aangepakt. Eigenaar Ploegmakers van het winkelcentrum legt drie ton op tafel. Volgens gemeente en de vastgoedbaas een 'fraai staaltje van publiek-private samenwerking'.



Sluitstuk aanpak winkelcentrum

De aanpak van het gebied in en rond het winkelcentrum is het sluitstuk van een volledige modernisering van het winkelcomplex. Voor in totaal drie miljoen euro heeft Henk Ploegmakers de afgelopen jaren in fases in verbetering van het winkelcentrum geïnvesteerd. Er zitten nu zestien winkels, waarvan supermarkt Jumbo fors is uitgebreid.



Bankjes en meer groen op het binnenplein tussen de winkels, nieuwe openbare ledverlichting en ook meer groen rond de parkeerplaatsen maken het plaatje compleet. Eind dit jaar moet alles klaar zijn.

Door: Margriet Benak