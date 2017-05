'Bedreigde wethouders moeten aangifte doen'

DEN HAAG/EMMEN - "Doe aangifte en zoek de media op." Dat advies geeft Jeroen van Gool, voorzitter van de Wethoudersvereniging, aan wethouders die te maken krijgen met bedreigingen.

Eerder vandaag maakte de vereniging al bekend dat het het kabinet gaat oproepen om te onderzoeken of snelrecht ingezet kan worden om daders van bedreigingen snel te veroordelen. Aanleiding is de situatie rond wethouder Bouke Arends van Emmen die moest onderduiken vanwege dreigementen na sluiting van het No Surrender-clubhuis in Emmen.Van Gool vindt het goed dat Arends de publiciteit heeft gezocht. "Zoals hij in Emmen is bedreigd, komt niet zo vaak voor, maar wethouders krijgen wel regelmatig te maken met agressieve bejegening. De stap zetten om aangifte te doen, is vaak te groot", concludeert hij.Eind 2015 deed de vereniging een onderzoek onder een derde van alle wethouders in Nederland en daaruit bleek dat tweehonderd wel eens waren bedreigd. "Daarvan heeft in totaal maar een derde deel aangifte gedaan. Ze hebben het idee dat er met hun aangifte niks gebeurt. Maar sommigen zeggen ook dat je niet moet wrijven in een vlek."De Wethoudersvereniging vindt dat elke bestuurder die bedreigd wordt, aangifte moet doen, ook om het taboe te doorbreken. "Door snelrecht in te zetten kun je laten zien dat er na een aangifte ook snel gehandeld wordt om het aan te pakken. Dat kan de drempel verlagen om toch aangifte te doen."Volgens Van Gool gaan bedreigingen van bestuurders iedereen aan. "Zij zijn onze vertegenwoordigers. Wij hebben ze naar voren geschoven. We moeten het allemaal belangrijk vinden dat zij gewoon hun werk kunnen doen, zonder belemmeringen."