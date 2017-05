'Verhoogd risico op natuurbranden in Drenthe'

Door droogte geldt code oranje in Drenthe (foto: Erwin Zwiers)

ASSEN - Door de hoge temperaturen en weinig neerslag geldt in Drenthe code oranje voor het risico op natuurbranden.

Volgens de website van natuurbrandrisico is er momenteel sprake van een verhoogd risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand. Vanwege de hoge temperaturen en de geringe hoeveelheid verwachte neerslag is het risico op het uitbreken van natuurbranden in Drenthe aanzienlijk toegenomen.Code oranje geldt ook voor de provincies Noord-Holland, Utrecht, Brabant en Zeeland.