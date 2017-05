'Over een maand duidelijkheid over toekomst Oranje'

ORANJE - Ondernemer en eigenaar van voormalig Speelstad Oranje Hennie van der Most verwacht dat hij over ongeveer een maand duidelijkheid heeft over de toekomst van het pipodorp.

Vorig jaar oktober liet Van der Most weten dat het speelpark een attractiepark voor volwassenen zou worden, maar wilde daar destijds verder niks over kwijt voordat hij met dorpsbewoners gesproken had."Ik voer op dit moment gesprekken en ben er nog niet uit." De ondernemer verwacht over drie of vier weken met een plan te komen.Vanaf het najaar van 2014 worden asielzoekers opgevangen in speelstad Oranje. Tot nu. De laatste bewoners vertrekken deze week nog.Dat is vijf maanden eerder dan gepland, want het contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) loopt pas per 1 oktober af. Vanwege de lage instroom van asielzoekers, heeft het COA besloten een aantal locaties eerder te sluiten, waaronder die in Oranje.