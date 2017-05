5 tips om internetoplichting te voorkomen

ASSEN - "Het leek te mooi om waar te zijn en dat was het uiteindelijk ook." Het zijn de woorden van velen die zijn opgelicht via internet. Betaald voor producten die uiteindelijk nooit werden geleverd.

Vorig jaar werden ongeveer een half miljoen mensen slachtoffer van internetoplichting. Dat gebeurde onder meer via sites als Marktplaats. Veel gedupeerden zagen hun geld niet meer terug, blijkt uit een enquête van de regionale omroepen en de NOS.Vijf tips om niet in de trucs van oplichters te trappen.Controleer of de verkoper een oplichter is via de website van de politie . Als iemand pas net lid is van Marktplaats en spullen voor veel minder dan de vraagprijs aanbiedt, moeten de alarmbellen gaan rinkelen.Betaal niet met internetbankieren, maar gebruik een creditcard of PayPal. Daarmee heb je meer kopersbescherming en heb je meer kans dat je je geld terugkrijgt.Deel het risico met de verkoper. Door eerst een deel te betalen, ben je niet al je geld kwijt op het moment dat het misgaat. Het resterende bedrag maak je over als je het product in huis hebt.Wil je het zekere voor het onzekere nemen? Kies er dan voor het product op te halen. Het kan dan alsnog gebeuren dat iemand je probeert op te lichten, maar op die manier raak je je geld niet kwijt.Het ziet er soms verleidelijk uit: producten die voor een veel lagere prijs worden aangeboden. "Trap er niet in en maak geen overhaaste beslissingen", zegt een Drent die de enquête heeft ingevuld. "Het bleek te mooi om waar te zijn. Gebruik je gezonde verstand", zegt een ander.