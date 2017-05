Burgemeester Hoekema: 'Hoop dat brandjes tot het verleden behoren'

GIETEN - Hetzelfde groepje jongeren, dat vernielingen pleegde in voormalig jeugdsoos The House in Gieten, lijkt ook verantwoordelijk voor brandjes in andere leegstaande panden in de buurt. De kern daarvan is inmiddels bekend en heeft een gebiedsverbod.

Dat vermoeden heeft waarnemend burgemeester Jan Hoekema van de gemeente Aa en Hunze. Hij reageert daarmee op de vrees van bezorgde bewoners. Die zijn bang dat het uit de hand loopt en er een pand in brand vliegt.Volgens Hoekema dateren de laatste meldingen van brandjes en andere rottigheid rond leegstaande panden in de Stationsstraat in Gieten van half april. "Sinds die tijd zijn er bij ons geen meldingen meer binnengekomen van kattekwaad of fikkie stoken. Maar ik wil niet te vroeg juichen en de zaak ook niet bagatelliseren. Alleen denk ik wel dat we het probleem daarmee goed bij de kop hebben gepakt."De gemeente vatte toen drie jongeren in de kraag, die verantwoordelijk bleken voor vernielingen en brandstichting in de leegstaande jeugdsoos The House. Ze kregen een fikse waarschuwing en een gebiedsverbod voor 55 weken.De Combinate Gemeentebelangen meldde dit weekend dat er ernstige zorgen zijn onder inwoners, omdat er meer brandjes zijn gesticht in andere leegstaande panden in de omgeving. Vanwege onrust hierover, wilde de partij van het college van B en W weten wat het hieraan gaat doen.Maar volgens Hoekema, die vandaag de meldingen over brand en overlast bij de politie nog eens heeft gecheckt, gaat het om oude meldingen van vorige maand. "Na de eerste fikse waarschuwing is er niks meer binnengekomen. Het is dus zeer de vraag of dit anderen zijn. Ik ben natuurlijk geen detective. Maar The House en de twee andere leegstaande panden liggen dichtbij elkaar. Dus ik denk dat we het clubje, met ook de meelopers, wel goed in beeld hebben."Hoekema vermoedt dat de waarschuwing en het gebiedsverbod de jeugd voldoende heeft afgeschrikt. Bovendien staan er inmiddels beveiligingscamera's bij The House en is het volgens hem mogelijk om meer camera's te plaatsen. "Ik heb vandaag met de politie gesproken en ook de buurt is heel alert. Dus als iemand het in zijn bolle kop haalt om iets te doen, dan staat ie er meteen gekleurd op."Hoekema heeft de hoop dat de problemen met de leegstaande panden snel tot het verleden gaan behoren. "We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat ze in de fik gaan. Maar los van de risico's, willen we ook snel af van de rotte kiezen aan het begin van ons winkelgebied."Volgens Hoekema zijn er al langere tijd gesprekken met de verschillende eigenaren. "Het is ons een lief ding waard, om die lelijke plekken binnenkort weer een mooie invulling te geven", besluit Hoekema