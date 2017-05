'Branden bij afvalverwerkers zijn niet te vermijden'

ASSEN - Het voorkomen van branden bij afvalverwerkings- en recyclingsbedrijven is net zoiets als de wens dat er nul verkeersdoden zijn. Dat zegt de Vereniging Afvalbedrijven in een reactie op de grote branden bij afvalverwerkers in Amsterdam en Meppel, afgelopen weekend en vandaag.

"Ik zou het willen dat we helemaal geen branden meer hebben. Maar ondanks alle veiligheidsmaatregelen zijn er ook nog steeds verkeersdoden en dat zal hier denk ik ook het geval zijn," zegt directeur Dick Hoogendoorn van de Vereniging Afvalbedrijven.Veel voorkomende oorzaken van branden bij afvalverwerkers zijn matrassen en lithiumbatterijen. Die lithiumbatterijen zouden volgens Hoogendoorn moeten worden geoormerkt bij inzameling en voor matrassen zou een oud-voor-nieuw regeling moeten komen. Over die laatste maatregel voert de Vereniging Afvalbedrijven op dit moment gesprekken met verkopers van matrassen.Grote bedrijven zoals Attero in Wijster zijn aangesloten bij de Vereniging Afvalbedrijven en hebben recent een lijst ontvangen van wat te doen en wat niet te doen bij afvalverwerking. Maar niet alle bedrijven zijn aangesloten bij de Vereniging Afvalbedrijven. Ook Kok in Meppel is geen lid. Hoogendoorn zegt dat het belangrijk is dat wordt gecontroleerd of deze bedrijven zich wel aan de vergunning houden en dat de overheid handhaaft als dit niet het geval is.Met simpele maatregelen kan volgens Hoogendoorn al veel worden gedaan om brand te voorkomen. "Denk aan het vergroten van de afstand tussen stapels afval, het niet te lang laten liggen van afval op één plek en het regelmatig legen van een compartiment waar afval ligt."