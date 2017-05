Overlast door bevers moet stoppen met beheersplan

VALTHERMOND - Wat zeventien jaren geleden begon als een goed idee, blijkt nu toch voor problemen te zorgen. Het opnieuw uitzetten van de bever.

Het diertje veroorzaakt schade bij boeren."We zijn bang dat de bever, met de snelheid waarmee hij zich nu verspreidt, op de langere termijn onbeheersbaar wordt", zegt Jan Bloemerts van LTO Noord. Hij en zijn collega's zijn druk bezig om, met onder andere de waterschappen en de provincie, een beheersplan voor de bever op te stellen. Jacht wordt niet uitgesloten.In 2000 werd de bever op enkele plekken in Drenthe uitgezet. Het idee was dat de bever op de aangewezen plekken zou blijven, maar dat loopt nu anders."We zien nu op plekken al grote schade aan de waterkant en dat willen we voor zijn", vertelt Bloemerts. Iemand die daar over mee kan praten is Rikus Schepers van wildbeheerseenheid De Dalgronden uit Valthermond. Er zijn daar meerdere boeren die schade ondervinden van de bever. "Je ziet op gegeven moment links en recht al een spoor in de sloot en de schade zal dan op gegeven moment ook weer te zien zijn", zegt Schepers.Volgens hem is het nu nog rustig langs de waterkant, maar als de gewassen groeien nemen de problemen toe. Vorig jaar hebben de bevers in Valthermond onder andere en dam gebouwd van mais. Schepers:Ik denk dat zulke beesten in 24 uur toch een kleine vijf- á zeshonderd kilo maisstengels bij elkaar gescharreld hebben.Maar ook de veiligheid is in gevaar. Bevers graven grote holen aan de waterkant, waardoor trekkers kunnen wegzakken."Men onderschat het probleem. De bever is een leuk dier om te zien, maar ja, men moet er wat aan doen", vindt Schepers. Daar sluit Bloemerts zich bij aan. "We zien nu dat het probleem uit de klauw loopt. Lange tijd is weggekeken. We willen nu met alle partijen aan tafel, zodat we het probleem gaan onderkennen en we afspraken kunnen maken over hoe we het probleem kunnen gaan beheersen", besluit Bloemerts.