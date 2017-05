Volleybalinternational Robbert Andringa: Veel overwonnen en trots op het team

Robbert Andringa (foto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Voor het eerst in zestien jaar hebben de Nederlandse volleybalmannen zich geplaatst voor het wereldkampioenschap. De 26-jarige Robbert Andringa uit Assen was beslissend in de wedstrijd tegen Slowakije. En dus was het vanmorgen voor hem prettig wakker worden in Assen.

"Het was een hele mooie dag gisteren. We hebben er met z'n allen al zolang voor gewerkt en we hebben er ook zo vaak net naast gegrepen. Als het dan wél lukt dan is dat zo mooi. Ik ben ook heel trots op het hele team. Vandaar die ontlading", blikt Andringa terug.



Vaste waarde

Als broekie van 20 maakte de Assenaar z'n debuut in het grote Oranje. Hij heeft er zes jaar over gedaan om zich in het Nederlands team te knokken. Hij was lang niet altijd een vaste waarde. "Het is helemaal mooi dat ik nu beslissend ben geweest. Daarmee heb ik wel laten zien dat ik in Oranje thuishoor."



Dubbele beenbreuk

Sinds 2012 speelt Andringa in het buitenland. Na de Belgische en Franse competitie tekende hij onlangs een contract voor volgend seizoen in Polen De zaken gaan dus goed. Zeker als je bedenkt dat in 2011 z'n carrière na een dubbele beenbreuk voorbij leek te zijn."Tijdens de wedstrijd denk je daar niet aan. Maar na afloop toen ik m'n ouders zag wel. Het maakt me extra trots. Ik heb dat allemaal wel overwonnen en nu sta ik hier", zegt Andringa.



Het wereldkampioenschap wordt overigens volgend jaar in Italië en Bulgarije gespeeld.

