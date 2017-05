Laura Dijkema: basisniveau moet genoeg zijn voor WK-kwalificatie

Laura Dijkema (foto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De volleybaldames beginnen morgen in Azerbeidzjan aan het WK-kwalifciatietoernooi. Voor Laura Dijkema uit Beilen is het de start van een nieuwe cyclus na de succesvolle Olympische Spelen waar Oranje knap vierde werd.

Het is nu best even lastig voor Dijkema om zich weer op te laden voor een nieuw toernooi. "Na de Spelen moesten we allemaal best snel weer naar onze club. Wij zijn afgelopen seizoen kampioen van Italië geworden, waardoor we tot het einde hebben doorgespeeld. We hebben er dus al een heel lang seizoen opzitten", verklaart Dijkema.



Nieuwe bondscoach: Jamie Morisson

En bij de nieuwe cyclus hoort ook een nieuwe bondscoach. De Amerikaan Jamie Morisson neemt het stokje over van de Italiaanse succescoach Guidetti. "We moeten niet denken dat we een kopie van Guidetti nodig hebben om succes te behalen. Morisson is heel rustig en heeft veel verstand van volleybal. We moeten hem de kans geven om ons goed te begeleiden", zegt Dijkema



'Dit team is een zegen om mee te werken'

Tijdens de oefeninterland in Hoogeveen zat Morisson pas voor de tweede keer op de bank. Welgeteld is hij pas acht dagen samen met de vrouwen van Oranje. Hij voelt de druk op z'n schouders, maar vindt dat alleen maar prettig. "Het is een zegen om met dit goede team te mogen werken. Ik maak liever een goed team nog beter, dan dat ik de komende vier jaar met een middelmatig team een wonder moet gaan verrichten", laat te coach na afloop weten.



Nederland verloor zaterdag in Hoogeveen wel de laatste oefeninterland met 1-3 van Italië. "We hebben veel uitgeprobeerd en doorgewisseld en niet alles lukte even goed", verklaarde Dijkema na afloop.



WK-kwalificatie

Gisteren is de selectie in het vliegtuig naar Baku gestapt. Het WK-kwalifciatietoernooi is voor de nieuwe bondscoach de eerste serieuze krachtmeting. "Als we ons basisniveau halen, zouden we ons wel in één keer moeten kunnen plaatsen voor het WK, maar het is nooit makkelijk", zegt Morisson.



Naast gastland Azerbeidzjan moet Oranje het ook opnemen tegen Israël, Noorwegen, Denemarken en Oekraïne. Alleen de winnaar van de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Japan.

Door: Karin Mulder Correctie melden