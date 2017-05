Nijevener Joey van den Berg verliest finale van 200 miljoen: geen Premier League

VOETBAL - Joey van den Berg uit Nijeveen is met Engelse Reading niet gepromoveerd naar de Premier League. In de finalewedstrijd, op Wembley, tegen Hudderfsfield Town werd na strafschoppen verloren: 3-4

Na negentig minuten en een half uur verlenging hielden Reading en Huddersfield Town elkaar in evenwicht: 0-0.De 31-jarige Joey van den Berg (oud-speler van Alcides, MSC, Heerenveen, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle) begon in de basis, maar werd na 65 minuten (met geel op zak) door trainer Jaap Stam naar de kant gehaald.Bij Reading zijn ook oud-FC Emmen-spelers Said Bakkati en Brian Tevreden werkzaam. Bakkati is assistent-trainer van Stam en Tevreden is technisch directeur.De zege van Huddersfield Town levert niet alleen promotie naar de Premier League op, maar ook een bedrag van 200 miljoen euro. Reading speelt volgend jaar gewoon weer in de Championship.