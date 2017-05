Varkenshouders willen bijdrage leveren aan terugdringen fosfaat

Varkenshouders willen proberen minder fosfaat te produceren (Foto: Pixabay.com)

ASSEN - De varkenssector gaat proberen minder fosfaat te produceren. Op die manier hoopt de sector dat Nederland een uitzonderingspositie in Europa houdt en daardoor meer mest mag uitrijden dan eigenlijk is toegestaan.

De huidige derogatie, de uitzonderingspositie van Nederland binnen Europa, is belangrijk voor de Nederlandse varkenshouders. Dat zegt voorzitter Ingrid Jansen van de Producentenorganisatie Varkenshouderij.



"Door de groei van de melkveestapel is Nederland door het nationale fosfaatplafond gegaan", legt Jansen uit. "Hoewel wij als varkenssector binnen ons eigen fosfaatplafond blijven, willen we wel helpen om de hoeveelheid fosfaat naar beneden te brengen."



Duurder voer

De oplossing voor het terugdringen van de hoeveelheid fosfaat zit voornamelijk in het voer. Jansen: "Er zit een grondstof in die we gaan vervangen door een andere grondstof. De hoeveelheid fosfaat neemt daardoor af, maar de prijs is iets hoger."



Vrijwillige regeling

Varkenshouders mogen zelf weten of ze aan de regeling deelnemen. Voor de boeren die meedoen staat een subsidie klaar. "De Europese Unie heeft hiervoor een subsidie van vier miljoen euro uitgetrokken. Daarmee gaan we het prijsverschil compenseren."



Jansen heeft nog geen idee hoeveel varkenshouders gaan meedoen, maar heeft goede hoop dat er een groot aantal interesse heeft.