Rene Karst: 'Kippenvel als ik er weer over praat'

EMMEN - Onder toeziend oog van duizenden fans nam René Karst in Emmen gisteren een gouden plaat in ontvangst voor het nummer 'Liever te dik in de kist'. Dat zong de Hoogevener samen met Stef Ekkel.

Als ik er nu weer over praat krijg ik weer kippenvel." René Karst

Karst heeft aan woorden niet genoeg om zijn vreugde te uiten. "Toen ik dit uitgereikt kreeg was ik heel erg blij en ontroerd. Ik kon even niks uitbrengen. Later bezinkt het allemaal een beetje en ben je enorm blij dat je het een keer meemaakt."Voor Karst is het de eerste keer dat hij als solo-artiest een gouden plaat krijgt. In 2008 behaalde hij wel al een gouden status met het Duo Karst voor het album 'Tussen dreumen en zeker weten'. "Met het Duo Karst heb ik mooie succestijden gekend, maar wanneer het je solo lukt dan doet het wel wat met je."Waar hij met Duo Karst meer dan twintig jaar over een gouden plaat deed, flikte Karst het dit keer binnen een jaar. Zijn populariteit is zo groot dat Emmen tijdens de uitreiking op den duur zo vol zat met fans dat niemand er meer bij kon.De boekingen van Karst rijzen inmiddels de pan uit. "Ik had begin mei al het aantal boekingen dat ik vorig jaar heb gedraaid. Dat belooft wat voor de rest van het jaar!" Met de zomer op komst hoeft de Hoogevener ook niet te klagen wat betreft buitenlandse reisjes. Turkije, Griekenland en uiteraard Ibiza staan al vermeld in zijn agenda."Die reisjes zijn gewoon heel leuk om te doen, maar ik moet zeggen dat gisteren wel een dingetje was dat op de bucketlist stond. Als ik er nu weer over praat krijg ik weer kippenvel."Nu, na het succes van zijn hit, is het natuurlijk tijd voor een nieuwe grote hit. En daar is Karst al mee bezig. "Alles wat je nu schrijft zal iedereen vergelijken met 'Liever te dik in de kist', dus dan is het heel lastig een liedje te schrijven dat net zo goed is. Maar als alles een beetje mee zit is hebben we met carnaval onze nieuwe plaat."