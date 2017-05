Oud-international Riëtte Fledderus speelt volgend seizoen weer bij DOK

Drentse internationals Riëtte Fledderus en Laura Dijkema (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

VOLLEBAL – Riëtte Fledderus (39) uit Dwingeloo keert volgend seizoen weer terug bij het eerste damesteam van DOK in haar woonplaats. Samen met haar zus Renate (41) probeert ze het niveau van het team weer naar een hoger plan te brengen.

In 2012 besloot de club uit Dwingeloo om vrijwillig te degraderen uit de eredivisie. De financiële nood was, na het afhaken van de hoofdsponsor, te hoog. Het overlevingsplan, om met de club naar Zwolle te verhuizen, werd daarom ook niet meer uitgevoerd.



'Andere spelers beter maken'

Go4it DOK pakte de draad weer op in de Promotieklasse, het vijfde niveau van Nederland. Dit seizoen eindigde het eerste damesteam op de derde plaats. "We willen volgend seizoen promoveren naar de derde divisie en wie weet daarna nog een stapje hoger", zegt Fledderus. "Mijn niveau is niet meer wat het geweest is, maar ik vind het ook leuk om andere spelers beter te maken. Ik denk dat zij minimaal tien jaar jonger zijn dan ik".



Meer dan vierhonderd interlands

Fledderus speelde in totaal 402 interlands. Op haar 18e stond ze al op de Spelen van Atlanta. In 2008 nam ze afscheid van haar topsportcarrière.

Door: Karin Mulder Correctie melden