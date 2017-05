Buizerd valt aan tussen Orvelte en Wezup: 'Ik kreeg een flinke tik op mijn helm'

ORVELTE - Theo Rook uit Westerbork schrok zich wezenloos tijdens een fietstocht van Westerbork naar Emmen. Op de Wezuperweg tussen Orvelte en Wezup werd hij aangevallen door een buizerd.

Ik voelde een forse klap op mijn helm Theo Rook

"Het is nu drie keer gebeurd", zegt de Börker. De eerste keer was vorige week maandag. Rook dacht eerst dat het een tak was die van een boom viel. "Ik hoorde een tik tegen mijn helm en zag verder niks. Verder schonk ik er geen aandacht aan."Totdat hij rond half zes weer langs dezelfde plek kwam op zijn racefiets. "Toen kwam ik terug van mijn werk en voelde ik een veel hardere klap op mijn helm achter bij mijn nek", legt de geschrokken Rook uit. "Ik zag een forse vogel."De fietser spreekt van een gevaarlijke situatie. "Er rijden ook auto's en landbouwverkeer langs. Straks schrikken mensen op de fiets van de vogel en gebeuren er ongelukken. Dat is het enige stukje weg zonder fietspad. Ik heb ook gehoord in het dorp dat er meer mensen zijn aangevallen. De buizerd valt vooral 's ochtends aan."De gemeente Midden-Drenthe laat weten één klacht te hebben ontvangen. "We gaan kijken of er maatregelen nodig zijn", zegt woordvoerder Miriam Fokkema.Boswachter Evert Thomas van Staatsbosbeheer zegt dat het te maken heeft met beschermgedrag van de buizerds, wat vaker voorkomt in deze tijd van het jaar. "Het is puur om zijn jongen te beschermen."Een oplossing heeft de boswachter niet zo één, twee, drie. "Het is lastig, want de buizerd is beschermd. Ik zou een paraplu meenemen om jezelf te beschermen."Rook laat de fiets voorlopig nog niet thuis staan. "Op mijn werk heb ik wel een mooi verhaal. Van: komt hij weer aan op de fiets", zegt hij. "Maar ik ben wel blij dat ik een helm draag."In 2015 werd wielrenner Berden de Vries tussen Nieuw-Annerveen en Eexterveen aangevallen door een buizerd. De gemeente Aa en Hunze plaatste waarschuwingsborden op de plek.Ook in 2012 was er een agressieve buizerd actief . In Dalen waren verschillende fietsers het slachtoffer.