Steppekievit trekt tientallen bewonderaars naar Noordlaren

NOORDLAREN - Tientallen vogelaars komen sinds gisteren naar Noordlaren. Allemaal voor een blik op de zeldzame steppekievit.

Het vogeltje leeft normaal op de steppen van Siberië en Kazachstan. In de wintermaanden overwintert het in noordoost-Afrika, Syrië, Irak en India. Een enkeling raakt op de terugweg verdwaald.De vogelaars die de steppekiviet willen spotten moeten geduld of geluk hebben. Cameraman Robbert Andringa ontbeert het hier niet aan. Hij legt het vogeltje vast op beeld.