Drouwen krijgt AED: ‘Hopelijk hoeft ‘ie nooit te worden gebruikt’

DROUWEN - Geert Kuipers heeft zijn leven te danken aan de defibrillator (AED) van een inwoner van Drouwen. Het 65-jarige bestuurslid van Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen kreeg tijdens het biljarten een hartaanval en de AED redde zijn leven.

Elk dorp zou er eentje moeten hebben. Geert Kuipers

Kuipers hamert sindsdien op meer van die apparaten. Dankzij een anonieme sponsor hangt er nu eentje bij het dorpshuis. Namens Dorpsbelangen mocht Kuipers de AED officieel overhandigen aan voorzitter Riksta Jager van het dorpshuis Meester Hekmanhoes.“Een AED bij iemand thuis is mooi, maar er moeten vooral openbare en altijd toegankelijke AED’s zijn. Dat is nu in Drouwen gerealiseerd”, vertelt een gelukkige Kuipers, die er aan toevoegt: “Ik hoop dat ‘ie nooit gebruikt hoeft te worden.”De AED kon worden gekocht dankzij een gift van een anonieme weldoener. Eerder kon er daardoor al een defibrillator worden geplaatst in de manege in Bronneger. “Elk dorp zou er eentje moeten hebben, met ook voldoende vrijwilligers die hem kunnen bedienen.” Dat loopt in Drouwen prima. Er hebben al vijfentwintig inwoners aan een training meegedaan en er staan er nog tien op de wachtlijst.In heel Drenthe zijn er inmiddels meer dan 7.000 burgerhulpverleners, zo meldt de stichting Hartveilig Drenthe. Er zijn nu 349 openbare AED’s die dag en nacht beschikbaar zijn. “Het grote probleem is dat veel AED’s in kantoren, banken en bedrijven hangen. Dat zijn er naar schatting zo’n zeshonderd”, vertelt voorzitter Arwoud Snippe. “Onze grote uitdaging is om die breder beschikbaar te krijgen, bijvoorbeeld door ze buiten in kasten te plaatsen. We willen de gemeenten zo ver krijgen dat ze daarin gaan bijdragen.”