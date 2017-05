'Schade aan woningen Emmen kan wel door aardbeving zijn gekomen'

EMMEN - Ingenieursbureau Witteveen & Bos heeft een cruciale fout gemaakt bij de beoordeling van schade aan woningen in Emmen. Dat zegt ingenieur Willem Meiborg van Energeo BV, die het onderzoek heeft doorgepluisd.

Uit het onderzoek van Witteveen & Bos kwam naar voren dat de kans kleiner dan een procent is dat de 111 beschadigde woningen die schade hebben opgelopen door een aardbeving in september 2015. Daarom werd deze mogelijkheid verwaarloosd.Volgens Meiborg is dit onterecht. Uit zijn onderzoek blijkt dat 0,2 procent van alle woningen in het Emmer gebied lichte schade heeft opgelopen door de aardbeving van september 2015. De bewering van Witteveen & Bos dat de aardbeving niet de oorzaak is van de schade is daarom volgens Meiborg onjuist.