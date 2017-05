Ondernemersvereniging Zuidlaren gered

ZUIDLAREN - Zuidlaren heeft weer een volwaardige ondernemersvereniging. Nadat Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ) de afgelopen twee maanden een slapend bestaan leidde, hebben zich vanavond zeven bestuursleden gemeld.

Twee maanden geleden was de vereniging op sterven na dood. Tijdens een ledenvergadering moest een nieuw bestuur worden gekozen, maar slechts Ron Niemeijer stelde zich kandidaat. Doordat hij door zijn collega Koen van Osch werd vertegenwoordigd op de vergadering, werd Van Osch de officiële interim bestuurder.Samen hebben Van Osch en Niemeijer in de afgelopen periode met verschillende ondernemers gesproken. "Naast Niemeijer stelden zich vier personen kandidaat voor een bestuursfunctie. Vanavond tijdens de ledenvergadering kwamen daar nog twee bij", kijkt Van Osch terug. "Hiermee kunnen we weer aan de toekomst werken."Het volledige bestuur van ondernemersvereniging VOZ besloot in februari op te stappen , nadat de komst van een zogenaamde bedrijven-investeringszone niet doorging. Een bedrijven-investeringszone is een fonds waarin alle ondernemers in een bepaald gebied verplicht geld storten om het gebied aantrekkelijker te maken. Het geld wordt geïnd door de gemeente, die het direct weer doorsluist naar het dorp. Een meerderheid van de ondernemers in Zuidlaren bleek tegen het plan.