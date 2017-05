Brandende strobalen in het centrum van Hoogeveen

Brand in de Hoofdstraat van Hoogeveen (Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - In de Hoofdstraat van Hoogeveen stonden afgelopen nacht strobalen in de brand.

Winkeliers hadden de strobalen afgelopen weekend in het centrum neergelegd voor de actie 'Strunen in 't stro'. De strobalen lagen voor de winkels, maar niet al het stro was opgeruimd.



De brandweer kon het brandje snel blussen.