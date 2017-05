Meerschap doet aangifte na vondst drie kilo punaises in het Paterswoldsemeer

EELDE - Meerschap Paterswolde gaat aangifte doen, nadat er gisteren voor de derde keer in enkele maanden tijd punaises in het water bij het Paterswoldsemeer zijn gegooid.

"Echt bizar. Dit moet zo snel mogelijk stoppen", zegt Harold Homan, beheerder van het Meerschap Paterswolde tegen RTV Noord . De punaises werden gevonden bij het strandje De Lijte."Het kan een kwajongensstreek zijn, of iemand die de punaises uit rancune of frustratie in het water kiepert. We hebben geen idee", zegt Homan.In december en april werden ook al punaises in het water gevonden. Gisteren was het opnieuw raak. In totaal werd met een magneet ongeveer drie kilo van de bodem gevist."Het is nu de derde keer, we kunnen niet uitsluiten dat het vaker gebeurt. Daarom hebben we besloten om aangifte te doen. Hopelijk kan de politie opsporen waar iemand zulke grote hoeveelheden punaises ingekocht heeft", aldus Homan.