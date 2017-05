Stelling: Iedereen moet verplicht leren reanimeren

ASSEN - De 65-jarige Geert Kuipers uit Drouwen heeft zijn leven te danken aan de automatische externe defibrillator (AED).

Dankzij een anonieme sponsor hing er een AED bij het dorpshuis in Drouwen. Kuipers kreeg tijdens een potje biljarten een hartaanval. Deze AED redde zijn leven. Sindsdien hamert hij op meer apparaten.“Elk dorp zou er eentje moeten hebben, met ook voldoende vrijwilligers die hem kunnen bedienen", zegt Kuipers. In Drouwen hebben al vijfentwintig inwoners aan een training meegedaan en er staan er nog tien op de wachtlijst.In heel Drenthe zijn er inmiddels meer dan zevenduizend burgerhulpverleners, meldt de stichting Hartveilig Drenthe. Er zijn nu 349 openbare AED’s die dag en nacht beschikbaar zijn.Wat vindt u? Zijn zevenduizend burgerhulpverleners genoeg? Of moet juist iedereen verplicht leren reanimeren met behulp van een AED?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling over internetoplichting. Op de stelling 'Bij Marktplaats neem ik het risico van oplichting op de koop toe' reageerden 947 mensen. Ruim 82 procent is het oneens met de stelling.