Vijf finalisten in de race voor titel 'Dorpshuis van het jaar'

Dorpshuis 't RAShuys in Roderesch is een van de genomineerden. (foto: Google Streetview)

ASSEN - De vijf finalisten die strijden om de titel 'Dorpshuis van het jaar' zijn bekend.

Dorpscentrum 't Anker in Hollandscheveld, MFC de Spil in Gasselternijveen, 't Neie Punt in Ruinen, 't RAShuys in Roderesch en Roessinghschool in Elp gaan strijden om de titel.



De genomineerden werden door een jury gekozen uit tien dorpshuizen. De finale is op 27 juni bij RTV Drenthe.