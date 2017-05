Man jaagt kennis met een mes zijn huis uit: 2,5 jaar cel geëist

ASSEN/MEPPEL - Tegen een 60-jarige man uit Meppel heeft het Openbaar Ministerie (OM) tweeënhalf jaar gevangenisstraf geëist voor een poging tot doodslag. De man stak volgens het OM een kennis met wie hij ruzie had met een mes in het gezicht.

Dat gebeurde op 13 februari in de woning van de Meppeler in het centrum van de stad.



Ruzie in de kroeg

De avond ervoor hadden de twee mannen ruzie in een kroeg. Daarbij sloeg kennis de verdachte op zijn hoofd, waardoor die buiten bewustzijn raakte. De man kwam de volgende ochtend langs bij de Meppeler, omdat hij wilde praten.



Daar had de Meppeler geen zin in. Hij stuurde de kennis, op wie hij nog steeds boos was, meteen weg, maar de man bleef staan. Hij pakte volgens de verdachte een bezemsteel en begon daarmee te dreigen. "Toen heb ik een mes uit de keuken gehaald."



Steekwond in wang

Omdat de man daarna nog niet wegging, liep de Meppeler met het mes in zijn hand op hem af. Volgens de verdachte ontstond er een worsteling en probeerde de man het mes af te pakken. Het slachtoffer verklaarde later bij de politie dat hij plotseling een harde klap op zijn wang kreeg van de Meppeler en daarna heel erg bloedde. Hij bleek een steekwond te hebben.



Volgens de verdachte viel de man achterover over de drempel van de voordeur naar buiten. "Misschien is hij toen gewond geraakt aan zijn gezicht. Of hij heeft zichzelf later gestoken om mij de schuld te geven", aldus de Meppeler in de rechtszaal.



'Bijna fataal'

Dat geloofde de officier van justitie niet, omdat het volgens de arts die het slachtoffer onderzocht een diepe steekwond was. "Een tikkie hoger of een tikkie lager en het had fataal kunnen aflopen", aldus de officier.



Volgens de advocaat van de Meppeler is niet te bewijzen dat hij de kennis heeft gestoken. Op het mes werd ook geen dna van het slachtoffer gevonden. Hij vroeg vrijspraak.



Op 13 juni doet de rechtbank uitspraak.