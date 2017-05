Lunchzaak Emmen weigert bikers met clubkleding

EMMEN - Leden van motorclubs mogen niet meer met hun clubkleding bij Harry's Lunchroom in Emmen naar binnen.

No Surrender-captain Henk Kuipers laat op Facebook weten dat leden van zijn club zelfs helemaal niet meer welkom zijn bij de lunchzaak.Eigenaar Harry Kort nuanceert de uitspraken van Kuipers. "De bikers zijn altijd welkom, dat weten ze ook", vertelt hij. "Ik heb alleen bij Henk Kuipers aangegeven dat ze niet meer welkom zijn met hun hesjes aan."Kort had persoonlijk contact met Kuipers hierover vanochtend. Waarom de motorclubleden niet meer in kostuum de zaak in mogen? "Daar heb ik zo mijn eigen redenen voor en daar laat ik het bij", aldus de lunchroom-eigenaar.In de gemeente Tilburg is het dragen van motorclubkleding in het centrum al een aantal jaar verboden. De gemeente Sittard-Geleen heeft zelfs een verbod voor motorclubleden in de horeca. In Emmen is dat voorlopig niet het geval."Al sluit ik niet uit dat dat gaat komen", licht gemeentewoordvoerder Anita Klingenberg toe. De gemeente heeft op dit moment dus nog geen beleid of regels als het gaat om motorclubs in de horeca, wel zijn er onlangs huisregels opgesteld met de uitbaters."Dat was een wens van de horeca", vertelt Klingenberg. De gemeente heeft ondernemers hiermee geholpen. "Maar het is op vrijwillige basis en ondernemers hoeven dit niet op te hangen. In die regels staat onder andere dat gasten 'geen groepskenmerkende negatief sfeerbepalende kleding' mogen dragen, geen wapens of drugs mee mogen nemen en geen overlast voor de buren mogen zijn.