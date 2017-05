Geen drank in glas tijdens TT Festival

Drank in glas is na 19.30 uur tijdens het TT Festival niet toegestaan (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Burgemeester en wethouders van Assen willen dat er tijdens het TT Festival na 19.30 uur geen (fris)drank in glas of blik meer wordt verkocht bij supermarkten, slijterijen en andere verkooppunten.

Ook mogen bezoekers zelf geen drank in glas meer meenemen het festivalterrein op. Dit moet het aantal verwondingen als gevolg van glas op straat verder terugdringen.



Geen drank in blik en glas

Horecaondernemers schenken tijdens de TT al jaren uit plastic bekers. Supermarkten, slijterijen en andere verkooppunten binnen het festivalgebied mochten tijdens het TT Festival wel drank in glas verkopen. In de afgelopen weken zijn volgens de gemeente met hen gesprekken gevoerd over de voorgestelde maatregel. Zij hebben hun medewerking toegezegd. Dat betekent dat er na 19.30 uur in het festivalgebied geen drank in blik en glas meer wordt verkocht op dagen van het TT Festival.



Om dit mogelijk te maken, worden er twee aanvullende bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen. De gemeenteraad moet dit wijzigen. Burgemeester Marco Out krijgt de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen, waar beperkingen worden opgelegd voor het meenemen van glas en de verkoop van glas en blik.



Handhaving

Als bezoekers het festival bezoeken, dan wordt ze gevraagd om dranken niet meer in glas mee te nemen. Bezoekers die toch drank in glas meenemen, worden gevraagd om deze vrijwillig af te staan aan de beveiliging. Door de wijziging in de APV kunnen buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) en politie bij weigering het glas in beslag nemen en wordt er een boete uitgeschreven.



Huldiging Feyenoord

Het reguleren van de verkoop en het meenemen van dranken in glas en blik is niet nieuw en wordt op diverse plaatsen in Nederland toegepast. Vergelijkbare maatregelen waren er in Groningen tijdens Koningsdag en in Rotterdam tijdens de huldiging van Feyenoord. Op andere festivalterreinen is het meenemen van dranken in glas en blik al jaren verboden.