FC Emmen op zoek naar beste 'digitale voetballer' van Drenthe

FC Emmen is op zoek naar de beste e-sporter van Drenthe (foto: Pixabay.com)

VOETBAL - Wie ambitie heeft om als e-sporter aan de slag te gaan, kan binnenkort bij FC Emmen terecht. De voetbalclub is op zoek naar de beste digitale voetballer van Drenthe.

"We hopen hiermee een nieuwe doelgroep aan te boren", vertelt Marc Timmer van FC Emmen.



FIFA 17

Een e-sporter is iemand die in competitieverband computerspellen speelt, bijvoorbeeld in competities met actiegames. Maar de laatste tijd zijn sportspellen, zoals het populaire voetbalspel FIFA 17, ook in opkomst.



In Amerika en Japan gebeurt het al langer, in Nederland begint deze competities pas. Timmer: “Clubs uit de eredivisie zijn er vorig jaar mee begonnen. Voetbalclubs als Ajax, PSV en FC Groningen hebben hun eigen gamer die het tegen anderen opneemt.” En nu is FC Emmen dus ook op zoek naar een dergelijke e-gamer.



Overweldigend

Over aanmeldingen heeft FC Emmen niet te klagen. Volgens Timmer zit de eerste voorronde propvol en daarom organiseert de club een tweede voorronde op woensdag 7 juni. “Bij iedere voorronde kunnen er zestig gamers meedoen. De wedstrijden worden gespeeld in het stadion van FC Emmen en de finale wordt met maximaal zestien gamers gespeeld.” De winnaar van de finale mag zich dan e-gamer van FC Emmen noemen.



Jupiler League

Wat er daarna moet gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. “De eredivisieclubs hebben hun eigen e-competitie, maar de Jupiler League, waar FC Emmen in speelt, heeft dat nog niet. We hopen dat andere clubs ons voorbeeld gaan volgen. Tot die tijd zullen we tegen eredivisieteams spelen. Zo worden onze e-gamers opgeleid en kunnen dan een stap maken naar een hoger niveau als dat nodig is", aldus Timmer.